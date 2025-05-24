Süper Lig’de Karadeniz derbisi: Samsunspor için hedef üçüncülük

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de Karadeniz derbisi: Samsunspor için hedef üçüncülük

Ligde iddiası kalmayan Trabzonspor, sezonu üçüncü tamamlamayı hedefleyen Samsunspor’u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, yarın Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor'un 47 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Samsunspor için ligi 3’üncü tamamlamak ve Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılmak için müsabaka büyük önem taşırken Trabzonspor’un ise maçta iddiası bulunmuyor. Bordo-Mavililer’in karşılaşmada genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.

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