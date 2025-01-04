Süper Lig’de Karadeniz derbisi. Trabzonspor, Samsun deplasmanında

Kaynak: AA
Süper Lig’de Karadeniz derbisi. Trabzonspor, Samsun deplasmanında

Süper Lig’in 18. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Samsunspor bu akşam kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

Puan cetvelinde 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

SAMSUNSPOR 3. SIRADA

Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRDA

Reeder Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Samsun ekibinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Son Haberler
ASELSAN'la Aziz Yıldırım'ın şirketi imzaladı. KAP'a açıklama yapıldı
ASELSAN'la Aziz Yıldırım'ın şirketi imzaladı. KAP'a açıklama yapıldı
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Altay, umudunu camianın efsanelerine bağladı
Altay, umudunu camianın efsanelerine bağladı
Hayvanlarla konuşma rüyası gerçek oluyor! Bilim insanları açıkladı
Hayvanlarla konuşma rüyası gerçek oluyor! Bilim insanları açıkladı
Şam'da gönüllüler sokakları temizledi
Şam'da gönüllüler sokakları temizledi