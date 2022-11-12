Fatih Karagümrük Gaziantep FK karşısında

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta puan elde edemeyen Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yi yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek araya mutlu gitmek istiyor.

Ligde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, 12 puan elde etti.

Yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise hanesine 15 puan yazdırdı.