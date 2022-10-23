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Mame Thiam attı, Kayseri kazandı

Süper Lig'in 11.haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk etti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 16:31
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Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Mame Thiam'ın attığı golle Kasımpaşa'yı mağlup etti

Mame Thiam attı, Kayseri kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1

Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a çıkartarak 6.sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 13 puanla 10.sırada yer aldı.

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