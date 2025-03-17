Süper Lig’de kimin şampiyon olacağını hesapladılar: Şampiyonun kaç puan alacağı ortaya çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan maçlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu. Sarı kırmızılılar Antalyaspor engelini 4 golle geçerken, sarı lacivertliler ise kendi evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş, 9 kişi kalan Konyaspor’a tek golle mağlup oldu.

Süper Lig’de oynanan son maçlar sonrası şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Yapılan hesaplamaya göre, Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı. Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi. Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 9.6 oldu.