Süper Lig'de korkulan oldu. İddialar gerçek çıktı

Antalyaspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt, Galatasaray maçı sonrası isyan etti.

Erdoğan Yeşilyurt, hakem kararlarının altında farklı bir şey olduğunu iddia ederken şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel, zevkli bir maçtı. Burada baskı yapmak zor ama yaptık. Golü kötü bir zamanda yedik. Güzel futbol oynadık. Ama herkes hata yapıyor demek istemiyorum. Başkanımız maçtan önce ne dediğini anlamamıştık. Yabancı oyuncular da ne dediğini merak etti. Çok garip kararlar... Kerem Demirbay beni itti. Sinirlendim, sarı kart gördüm. Çok tuhaf kararlar, ne yapalım."

Antalyaspor'da Veysel Sarı da, "Penaltı olana kadar oyunu kontrol ettik. Kararları yorumlamak bizim görevimiz değil ama Türk futbolunda hep bunlar konuşuluyor. Futbolu değiştirmek istiyorsak bu kirli konuları bırakmalıyız." diye konuştu.