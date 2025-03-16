Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti

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Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım Adana Demirspor oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Adana Demirspor, Bodrum FK'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesiyle Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Süper Lig'de matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

-2 puanda bulunan Adana ekibi, ligde çıktığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. -12 puan cezası olan takım, kalan 10 haftada 30 puan toplasa bile 28 puana yükselecekti.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından 30 puana yükselmesi ve küme düşme potasından çıkması, Adana Demirspor'un küme düşmesini kesinleştirdi.

Bodrum FK 30 puanla küme düşme hattının üstünde, 15. sırada yer alıyor.

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