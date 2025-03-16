Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Adana Demirspor, Bodrum FK'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesiyle Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Süper Lig'de matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

-2 puanda bulunan Adana ekibi, ligde çıktığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. -12 puan cezası olan takım, kalan 10 haftada 30 puan toplasa bile 28 puana yükselecekti.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından 30 puana yükselmesi ve küme düşme potasından çıkması, Adana Demirspor'un küme düşmesini kesinleştirdi.

Bodrum FK 30 puanla küme düşme hattının üstünde, 15. sırada yer alıyor.