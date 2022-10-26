﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu

47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında da yer almadı.
Beşiktaş, Valerien Ismael'e tazminat olarak 350 bin euro ödeyecek. Siyah-beyazlıların başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile resmi olarak ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Valerien Ismael, özel işlerini tamamlamasının ardından yarın Türkiye'den ayrılacak.
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