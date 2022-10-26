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Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu

Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamla ayrılık için anlaşma sağladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:02
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Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael dönemi artık sona erdi

Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
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47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında da yer almadı.

Beşiktaş, Valerien Ismael'e tazminat olarak 350 bin euro ödeyecek. Siyah-beyazlıların başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile resmi olarak ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Valerien Ismael, özel işlerini tamamlamasının ardından yarın Türkiye'den ayrılacak.

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