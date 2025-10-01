Süper Lig'de piyasa değerleri değişti: Tarihi zirve!

2025 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Transfermarkt, Süper Lig futbolcularının ve takımlarının piyasa değerlerini güncelledi.

Yaklaşık 285 futbolcunun değeri değişirken hem bireysel hem de takım bazında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

Yaz döneminde 148 milyon euro harcayarak büyük yatırımlar yapan Galatasaray, 305 milyon euroluk kadro değeriyle Süper Lig tarihinde 300 milyon barajını geçen ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, böylece Fenerbahçe (292 milyon €) ve Beşiktaş’ın (168 milyon €) önünde zirveye yerleşti.

UĞURCAN ÇAKIR VE OSIMHEN PARLADI

En çok değer kazanan futbolcu, 5,5 milyon euroluk artışla Galatasaray’ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Milli file bekçisinin piyasa değeri 15 milyon Euro'ya yükseldi.

Yeni transfer Victor Osimhen de 70 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya çıkarak 5 milyon Euro'luk artış yaşadı ve Süper Lig’in açık ara en değerli futbolcusu unvanını korudu.

SANE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN İSİM OLDU

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Leroy Sane, 32 milyon eurodan 25 milyon euroya gerileyerek 7 milyon euroluk düşüş yaşadı. Bu sonuçla Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcusu oldu.

EN DEĞERLİ TÜRKLER

Transfermarkt’ın listesine göre Süper Lig’de en değerli Türk futbolcu Beşiktaşlı Orkun Kökçü oldu (28 milyon €). Kökçü’yü Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz (25 milyon €) ve Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu (23 milyon €) takip etti.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ

Süper Lig’in en değerli ilk 11’i toplamda 318 milyon euroya ulaştı.

Kadroda öne çıkan isimler şöyle:

Osimhen (75 milyon €)

Jhon Duran (35 milyon €)

Leroy Sané (25 milyon €)

Orkun Kökçü (28 milyon €)

Barış Alper Yılmaz (25 milyon €)

Singo (28 milyon €)

André Onana (20 milyon €)

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ TAKIMLAR

1- Galatasaray (305 Milyon €)

2- Fenerbahçe (292 Milyon €)

3- Beşiktaş (168 Milyon €)

4- Trabzonspor (103 Milyon €)

5- Başakşehir FK (75 Milyon €)

6- Samsunspor (50 Milyon €)

7- Rizespor (44 Milyon €)

8- Göztepe (33 Milyon €)

9- Antalyaspor (30 Milyon €)

10- Gaziantep FK (30 Milyon €)

11- Eyüpspor (30 Milyon €)

12- Kocaelispor (29 Milyon €)

13- Alanyaspor (28 Milyon €)

14- Konyaspor (28 Milyon €)

15- Gençlerbirliği (26 Milyon €)

16- Kayserispor (23 Milyon €)

17- Fatih Karagümrük (20 Milyon €)

18- Kasımpaşa (19 Milyon €)