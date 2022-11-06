Süper Lig haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray- Beşiktaş maçını izledi. Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı maçın ardından Süper Lig’in puan durumu merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu ne? Son puan durumunda lider kim Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig’in 13. haftasında Nef Stadyumunda oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçı 2-1 Galatasaray’ın galibiyetiyle bitti.

Derbide Mauro Icardi'nin golleriyle 3 puan alan Aslan, 24 puana ulaştı ve haftayı BAY geçen Adana Demirspor'un önünde puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti. Şenol Güneş'le çıktığı 2. maçtan puansız ayrılan Kartal'ın tek sayısını ise Cenk Tosun kaydetmiş oldu. . İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu..

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe 26

2- Galatasaray 24

3- Başakşehir 23

4- Adana Demirspor 23

5- Beşiktaş 22

6- Trabzonspor 21

7- Konyaspor 20

8- Kayserispor 20

9- Alanyaspor 16

10- Gaziantep FK 15

11- Kasımpaşa 15

12- Antalyaspor 13

13- Fatih Karagümrük 12

14- MKE Ankaragücü 12

15- Giresunspor 12

16- Sivasspor 10

17- Hatayspor 10

18- Ümraniyespor 6

19- Ümraniyespor 3