Süper Lig'de sahalarda ender görülen pozisyon: Rizesporlu Emirhan topu eline aldı hakem penaltı çaldı

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında sahalarda ilginç bir pozisyon yaşandı.

Süper Lig'de sahalarda ender görülen pozisyon: Rizesporlu Emirhan topu eline aldı hakem penaltı çaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

19. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı aut sırasında kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu eliyle düzeltti.

PENALTI NOKTASI İŞARET EDİLDİ
Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret ederek Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Gökhan Akkan ise 'Ona bıraktım' şeklinde itiraz etti ancak karar değişmedi.

MAXIM GOLÜ ATTI
Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara yolladı ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

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