Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala mutlu sonra ulaştı ve 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluğu getiren goller 7' ve 39. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Oliviera'dan geldi.

Ankaragücü'nün tek golünü ise 16. dakikada Milson kaydetti.

30 YIL SONRA YİNE ANKARA'DA İLAN ETTİ

Galatasaray, 1992-1993 sezonunda yine Ankara'da şampiyonluğu ilan etmişti.

Tarih tekerrür etti ve yine şampiyonluk Ankara'da geldi.

CİMBOM HASRETE SON VERDİ

Galatasaray, 2018-2019 sezonundan sonra şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kaldırdığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un mutlu sona ulaştığı 2021-2022 sezonunda da sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ELEME OYNAYACAK

Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme maçları yapacak.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, gruplara katılmak için 3 takımı elemesi gerekecek.

FENERBAHÇE İLE OLAN FARKI AÇTI

Galatasaray, 23. şampiyonluğunu elde ederek Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.