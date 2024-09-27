Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar

Trendyol Süper Lig’de 6. Hafta geride kalırken İddia Risk Merkezi şampiyonluk bahis oranlarında güncellemeye gitti.

GALATASARAY FAVORİ

Sezon başında favori olarak gösterilen Fenerbahçe derbi mağlubiyetinin ardından koltuğunu Galatasaray’a bıraktı. Ligde 6’da 6 yaparak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray 1.8 oranla şampiyonluğun favorisi oldu.

FENERBAHÇE İKİNCİ BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ

Onu 2.1 oranla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti. Onları bir maç eksiği ile beraber Galatasaray’ın 5 puan gerisinde olan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların şampiyonluğu kazanma ihtimaline 4 oran verildi.