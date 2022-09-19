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Oranlar güncellendi. Şampiyonluğun en büyük adayı o takım oldu

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti. İşte yeni sıralama

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:25
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı artık Galatasaray

Oranlar güncellendi. Şampiyonluğun en büyük adayı o takım oldu
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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan Fenerbahçe'nin 3.15 olan oranı, 5-0'lık Corendon Alanyaspor galibiyeti sonrası 3.00 olarak revize edildi.

Galatasaray'ın geçen hafta 3.75 olan oranı, 2-1'lik Arabam.com Konyaspor galibiyeti sonrası 3.50'ye çekildi ve şampiyonluğun iki numaralı favorisi ilan edildi.

İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı 4.25'ten 4.50'ye yükseltildi.

Gaziantep FK'yi 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un oranı 5.50'den 5.00'e çekildi.

Süper Lig'de sezonun iki sürpriz takımı olan Medipol Başakşehir'in oranı 8.00, Adana Demirspor'un ise 20.00 olarak açıklandı.

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