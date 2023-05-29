Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Kritik maçlar biter bitmez Yeniçağ'da

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig Play-off maçlarının heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte nefes kesecek maçların programı...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Kritik maçlar biter bitmez Yeniçağ'da

Spor Toto Süper Lig'de kritik haftaya girildi.

36. haftada tüm maçlar saat 20.00'da başlayacak.

İşte oynanacak maçların programı;

YARIN:
Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını diri tutmak için sahaya çıkacak. Sahasında Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerin mücadelesini Fatih Saboviç değerlendirecek.

Trabzonspor, Giresunspor deplasmanına çıkacak. Son hafta aldığı galibiyet ile moral bulan Bordo-Mavili takım, 3 puanın peşinde. Giresunspor ise ligde kalma adına çok önemli bir maç oynayacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.

Lider Galatasaray, Ankara deplasmanına şampiyonluk parolası ile çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk maçını Sedat Kaya değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:
Süper Lig'e yükselme play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u konuk edecek.
Saat 20.00'da başlayacak kritik maçı Mirza Şeker yazacak.

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