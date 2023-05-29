Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Kritik maçlar biter bitmez Yeniçağ'da

Spor Toto Süper Lig'de kritik haftaya girildi.

36. haftada tüm maçlar saat 20.00'da başlayacak.

İşte oynanacak maçların programı;

YARIN:

Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını diri tutmak için sahaya çıkacak. Sahasında Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerin mücadelesini Fatih Saboviç değerlendirecek.

Trabzonspor, Giresunspor deplasmanına çıkacak. Son hafta aldığı galibiyet ile moral bulan Bordo-Mavili takım, 3 puanın peşinde. Giresunspor ise ligde kalma adına çok önemli bir maç oynayacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.

Lider Galatasaray, Ankara deplasmanına şampiyonluk parolası ile çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk maçını Sedat Kaya değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:

Süper Lig'e yükselme play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u konuk edecek.

Saat 20.00'da başlayacak kritik maçı Mirza Şeker yazacak.