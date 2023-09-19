Süper Lig'de şampiyonluk favorisi değişti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası tamamlandı. Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-2 ile geçerken, Galatasaray Samsunspor'u 4-2 yendi.

Beşiktaş ise Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

5. haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

Tümosan Konyaspor 1-2 Rizespor

Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

Galatasaray 4-2 Samsunspor

Adana Demirspor 3-0 Pendikspor

Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

İstanbulspor 0-2 Başakşehir

Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ DEĞİŞTİ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 2.70'den 2.40'a düştü.

Galatasaray'ın oranı ise 2.60'da 2.50'ye geriledi. Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş'ın ise oranı 3.50'den 4.75 olarak güncellendi.

Fenerbahçe'nin favori olduğu oranlar şu şekilde;

Fenerbahçe - 2.40

Galatasaray - 2.50

Beşiktaş - 4.75

Trabzonspor - 20.00

Adana Demirspor - 20.00