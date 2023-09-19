Süper Lig'de şampiyonluk favorisi değişti

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Favori ise değişiklik gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk favorisi değişti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası tamamlandı. Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-2 ile geçerken, Galatasaray Samsunspor'u 4-2 yendi.

Beşiktaş ise Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

5. haftanın toplu sonuçları şu şekilde;
Tümosan Konyaspor 1-2 Rizespor
Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Adana Demirspor 3-0 Pendikspor
Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
İstanbulspor 0-2 Başakşehir
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ DEĞİŞTİ
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 2.70'den 2.40'a düştü.

Galatasaray'ın oranı ise 2.60'da 2.50'ye geriledi. Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş'ın ise oranı 3.50'den 4.75 olarak güncellendi.

Fenerbahçe'nin favori olduğu oranlar şu şekilde;
Fenerbahçe - 2.40
Galatasaray - 2.50
Beşiktaş - 4.75
Trabzonspor - 20.00
Adana Demirspor - 20.00

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