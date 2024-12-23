Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig’de 2024 yılının geride kalması ile birlikte şampiyonluk oranları değişti. Yenilenen oranlara göre favori, Galatasaray görüldü.

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 1.10 olarak gösterildi.

Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi. Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.

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