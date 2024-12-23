Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.



Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 1.10 olarak gösterildi.



Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.



Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi. Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.