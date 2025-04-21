Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig’de 32. hafta itibari ile şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen rakamlara göre Galatasaray’

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32. haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Ligin 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yenerken Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar sonrasında iki takım arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 32. haftadaki maçlarını oynamasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 5.50'ye yükseldi. Galatasaray'ın oranı ise 1.31'den 1.11'e düştü.

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