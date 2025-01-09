Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti. Bir takımın oranı 75 kat arttı

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti. Bir takımın oranı 75 kat arttı

Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında yapılan son değişim dikkat çekti. Bir takımın oranının 75 kat artması dikkat çekti.

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kaldı. Başakşehir'in 400 olan oranı da değiştirilmedi. Göztepe'nin 300 olan oranı 400'e çıkarıldı. Eyüpspor'un oranı 300'de sabit kaldı. Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.

Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.

Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya geriledi.

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