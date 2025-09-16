Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası her şey değişti

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamalanmasının ardından iddia şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray yine favori olarak gösterilirken, Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor'un oranında ise dikkat çeken bir değişim meydana geldi.

Süper Lig'in 5. haftası geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kayıpsız geçtiği hafta sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi.

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 29 olarak güncellendi. Dev maç öncesi bordo-mavililerin oranı 15'ti.

Başakşehir'i 2-1'le geçen Beşiktaş'ın 15 olan şampiyonluk oranı ise değişmedi.

Fenerbahçe'nin 2.5 olan şampiyonluk oranı ise Trabzonspor galibiyeti sonrası 2.29 olarak güncellendi.

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen ve haftayı Eyüpspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'ın 1.49 olan oranı ise 1.46 olarak güncellendi.

