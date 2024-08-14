Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo

Süper Lig'de ilk haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’in ilk hafta maçları oynanırken, futbolseverlerin dikkati bir yandan da şampiyonluk oranlarına çevrildi. İlk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, takımların şampiyonluk oranları güncellendi ve yeni sezonun favorileri belirlendi.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 1.85 oranıyla şampiyonluk için en büyük favori olarak gösterildi. Sarı-lacivertliler, yeni sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlamıştı.

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.10 oranla ikinci sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılı ekip Hatayspor'u 2-1'le geçmişti.

Samsun deplasmanında 2-0'lık galibiyetle dönüp ilk haftayı lider kapayan Beşiktaş'a verilen oranın 6.00 olması şaşırttı.

Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’un şampiyonluk oranı ise 40.00 olarak belirlendi. Başakşehir’in şampiyonluk oranı da 90.00 olarak açıklandı.

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