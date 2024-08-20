Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo

Süper Lig’in ikinci hafta maçları tamamlanırken, futbolseverlerin dikkati bir yandan da şampiyonluk oranlarına çevrildi. İkinci maçlar sonunda takımların şampiyonluk oranları güncellendi ve yeni sezonun favorileri belirlendi.

Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 1.90 oranıyla şampiyonluk için en büyük favori olarak gösterildi.

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezona da 2'de 2 yaparak başladı. Konya deplasmnından 2-1'lik galibiyetle dönen Sarı-Kırmızılı ekip 2.00 oranla ikinci sırada yer aldı.

Samsun deplasmanı sonrası sahasında Antalyaspor'u 4-2'yle geçen Beşiktaş'a verilen oranın 5.50 olması şaşırttı. Siyah-Beyazlı ekip, Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Sivas beraberliği sonrası ikinci haftayı maç yapmadan geçen Trabzonspor’un şampiyonluk oranı ise 67.00 olarak belirlendi. Başakşehir’in şampiyonluk oranı da 67.00 olarak açıklandı.