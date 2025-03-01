Süper Lig’de şampiyonu 9 takım belirleyecek! Toplam 18 maç yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Süper Lig’de şampiyonu 9 takım belirleyecek! Toplam 18 maç yapılacak

Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı devam ediyor. İki takımın müthiş yarışında kazananı 9 takımla oynanacak toplam 18 maç belirleyecek. Söz konusu rakipler arasında Beşiktaş ve Trabzonspor da yer alıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, geride kalan iki sezonda olduğu gibi 2024-25'te de nefes kesen şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son derbinin ardından ezeli rakiplerden Galatasaray, ikili averaj da dahil edildiğinde toplam 7 puanlık bir avantaja sahip.

Nefes’te yer alan habere göre, kalan 12 haftada Fenerbahçe tüm maçlarını kazanıp 36 puan alarak, rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Son 12 maç öncesi puan avantajının Galatasaray'da fikstür avantajının ise Fenerbahçe'de olduğu görülüyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 12 maçlarının dokuzunda aynı rakiplerle mücadele edecek. Bunların üçü İstanbul'dan, altısı ise Anadolu'dan.

Sarı-kırmızılılar; Antalya, Samsun ve Trabzon; Sarı-lacivertliler ise Bodrum ve Sivas deplasmanları için İstanbul dışına çıkacak.

HEM BEŞİKTAŞ HEM TRABZONSPOR İLE OYNAYACAKLAR

Galatasaray ve Fenerbahçe hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a rakip olacak. Bu rakipleriyle sarı-kırmızılılar deplasmanda, sarı-lacivertliler ise evinde karşılaşacak.

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve hedefleri Avrupa kupaları olan Eyüpspor, Samsunspor ve Başakşehir; ezeli rakiplerin ve şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.

Geride kalan haftalar dikkate alındığında; Galatasaray'ın Fenerbahçe'den deplasmanlarda, Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'dan iç sahada daha iyi olması dikkat çekiyor.

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