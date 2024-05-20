Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son hafta programı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

Alanyaspor - Antalyaspor: 20.00

25 Mayıs Cumartesi

Fatih Karagümrük - Samsunspor: 16.00

Sivasspor - Kayserispor: 19.00

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe - İstanbulspor: 19.00

Konyaspor - Galatasaray: 19.00

Pendikspor - Gaziantep FK: 19.00

Adana Demirspor - Başakşehir: 19.00

Kasımpaşa - Beşiktaş: 19.00

Trabzonspor - Ankaragücü: 19.00

Hatayspor - Rizespor: 19.00

7154909c51c7428a8f87a33252f27dd3-t.png

İlgili Haberler
Abdullah Avcı çok istiyor
Abdullah Avcı çok istiyor
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı Galatasaraylıları çıldırttı
Bu nasıl bacaklar Zehra Güneş. Görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden flaş açıklama. Ayrılık iddiaları çıkmıştı
Ahmet Çakar fatura kesti
Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Schumacher iflasın eşiğinde
Schumacher iflasın eşiğinde
Rıdvan Dilmen 99 puanla şampiyon olamayacak takımı açıkladı
Ali Koç hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe'ye borsada Galatasaray galibiyeti dopingi
Konyaspor Galatasaray maçında olacakları açıkladı
'Biri bana acilen açıklasın' diyerek derbi zaferinin sırrını yazdı
Son Haberler
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi Gündem
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi
Adele cinsiyetini seçti Magazin
Adele cinsiyetini seçti
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz Gündem
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler Gündem
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar Spor
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor? Gündem
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi Gündem
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi