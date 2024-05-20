Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son hafta programı açıklandı

Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:
24 Mayıs Cuma
Alanyaspor - Antalyaspor: 20.00
25 Mayıs Cumartesi
Fatih Karagümrük - Samsunspor: 16.00
Sivasspor - Kayserispor: 19.00
26 Mayıs Pazar
Fenerbahçe - İstanbulspor: 19.00
Konyaspor - Galatasaray: 19.00
Pendikspor - Gaziantep FK: 19.00
Adana Demirspor - Başakşehir: 19.00
Kasımpaşa - Beşiktaş: 19.00
Trabzonspor - Ankaragücü: 19.00
Hatayspor - Rizespor: 19.00
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