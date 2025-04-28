Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar

Süper Lig'in 33. haftası Göztepe-Başakşehir maçıyla tamamlanacak. Ligde lider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında 5 golle, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Gaziantep'te 3 golle kazandı.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a mağlup olurken Hatayspor Beşiktaş'a kaybederek lige veda eden ikinci takım oldu.

Alt sıralarda yer alan diğer takımlardan Bodrum FK evinde Samsunspor'a, Alanyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'a kaybetti. Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2 golle yenerken Rizespor, Kayserispor deplasmanından puansız döndü.

ŞAMPİYONUN KAÇ PUAN ALACAĞINI AÇIKLADILAR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında yer alan takımların maçlarını oynamasıyla sezon sonu için yapılan puan ve sıralama tahmini güncellendi. Euro Club Index verilerine göre Galatasaray'ın tahmini puanı sabit kalırken Fenerbahçe'de 1 puanlık artış yaşandı.

Buna göre Galatasaray'ın sezon sonundaki puanı 92 ve şampiyon olma olasılığı yüzde 97 olarak hesaplandı. 32. haftanın sona ermesiyle Galatasaray'ın puanı yine 92 olarak hesaplanmış ancak şampiyonluk oranı yüzde 96 olarak belirlenmişti.

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin sezon sonundaki tahmini puanı 88'e çıkarken, şampiyon olma ihtimali ise yüzde 3'e geriledi. Bir önceki haftanın sonunda puan 87, şampiyonluk oranı yüzde 4 olarak hesaplanmıştı.

Küme düşme hattında ise Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından lige veda edecek diğer iki takımın Bodrum FK ve Sivasspor olacağı tahmin edildi. Bodrum FK ve Sivasspor'un ligi 34 puanda tamamlayacağı ön görüldü.