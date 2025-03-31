Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar: İşte derbi sonrası güncellenen tahmin

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de sarı kırmızılı takımla Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi de farklı bir boyut kazandı.

Sarı lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibinin 6 puan arkasında yer alırken, futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.

Euro Club Index'in açıkladığı tahmine göre bu sezon dördüncü sırayı 62 puanla Samsunspor alacak. Beşiktaş ise 64 puanla üçüncü sırada tamamlayacak. Fenerbahçe’nin 88 puanla ikinci sırada yer alması beklenirken Galatasaray’ın 91 puanla şampiyon olacağı tahmin ediliyor.

Trabzonspor’un 49 puanla sezonu dokuzuncu sırada bitirmesi beklenirken küme düşecek takımların ise Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK olması bekleniyor.