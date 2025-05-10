Süper Lig'de sezonun son derbisi için nefesler tutuldu! Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstelenecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY 139. RANDEVUDA

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.