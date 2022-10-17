17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivasspor evinde rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 21:51
Takip Et

Süper Lig'de Sivasspor evinde Giresunspor'u mağlup etti

Sivasspor evinde rahat kazandı
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Bitexen Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlak ceza sahası dışında Görkem'in önünde kaldı. Görkem'in sert vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.

23. dakikada Saba'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta çıktı.

35. dakikada Saba'nın orta sahadan attığı ara pasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan Piri'nin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topun gelişine Yatabare sert vurdu. Kaleci Onurcan Piri'nin çeldiği topu defans son anda taca attı.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Saba geçti. Saba'nın sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

89.dakikada Hakan Arslan Sivasspor'un üçüncü golünü kaydetti.

Mücadele Sivasspor'un 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 10'a yükselterek 12.sıraya yerleşti. Giresunspor ise 8 puanda kaldı ve 14.sıraya geriledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
2
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
3
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
5
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
6
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
7
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿MİT'le bağlantılı olmak şereftir. Ama Adnan Oktar’ın öyle bir özelliği yok
﻿MİT'le bağlantılı olmak şereftir. Ama Adnan Oktar’ın öyle bir özelliği yok
﻿MİT'le bağlantılı olmak şereftir. Ama Adnan Oktar’ın öyle bir özelliği yok
﻿Almanya'dan Telegram'a 5 milyon euro ceza
﻿Almanya'dan Telegram'a 5 milyon euro ceza
﻿Almanya'dan Telegram'a 5 milyon euro ceza
﻿UEFA'dan TFF'ye ceza
﻿UEFA'dan TFF'ye ceza
﻿UEFA'dan TFF'ye ceza
﻿Ermenilerin katliamları ve provokasyonları New York’ta protesto edildi
﻿Ermenilerin katliamları ve provokasyonları New York’ta protesto edildi
﻿Ermenilerin katliamları ve provokasyonları New York’ta protesto edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.