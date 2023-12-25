Süper Lig'de şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Kaynak: İHA
Süper Lig'de şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kayserisporlu futbolcu Oliver Kemen, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
3 sezondur Kayserispor formasını terleten Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti.

KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ KAYSERİ'DEN AYRILMIŞTI!
Dün Konyaspor ile oynanan maç öncesinde Kayseri'den ayrılan ve Fransa'daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Afrika Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor'a geri dönmeyecek.

KAYSERİSPOR KARNESİ
Kemen, Kayserispor formasıyla 3 sezonda 72 maça çıkarken, 5 gol attı. İlk 11'de 54 kez sahaya çıkan Kamerunlu futbolcu, 15 kez sarı kart gördü.

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