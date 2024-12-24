Süper Lig'de şok eden ayrılık! Hatayspor Rıza Çalımbay ile ayrılığı resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de şok eden ayrılık! Hatayspor Rıza Çalımbay ile ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çalımbay, Hatayspor'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

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RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay 1963 yılında dünyaya geldi.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atmıştır.

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Atom Karınca lakaplı Rıza Çalımbay futbolculuk kariyerine Beşiktaş alt yapısında başlamış 1980/81 sezonunda A takım kadrosuna yükselmiştir.

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Beşiktaş forması ile en çok maça çıkan oyuncu olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta 494 lig maçı ve 41 gol atmıştır. Yıllarca Beşiktaş’ta kaptanlık yaptıktan sonra 1996’da jübile yapmıştır. İngiltere’de teknik direktörlük kursuna gittikten sonra Teknik direktörlüğe de yine Beşiktaş’ta Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak başlamıştır.

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Daha sonra Göztepe’de teknik direktörlük yapan Çalımbay sırasıyla Denizlispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor yeniden Çaykur Rizespor, yeniden Göztepe, Eskişehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştır.

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