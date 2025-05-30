Süper Lig'de son dans: Hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın