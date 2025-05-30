Süper Lig'de son dans: Hakemler belli oldu

Kaynak: İHA
Süper Lig'de son dans: Hakemler belli oldu

Süper Lig'de bugün, yarın ve pazar günü oynanacak son hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın

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