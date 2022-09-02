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Başladığı gibi bitti. Göztepe ile Gençlerbiriği puanları paylaştı

İzmir'de sessiz gecede puanlar paylaşıldı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 22:32
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Süper Lig'de takımı kalmayan İzmir'in temsilcisi Göztepe sahasında hayal kırıklığı yaşattı

Başladığı gibi bitti. Göztepe ile Gençlerbiriği puanları paylaştı
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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