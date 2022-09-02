Başladığı gibi bitti. Göztepe ile Gençlerbiriği puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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