Süper Lig'de takımlar ne kadar kazandı?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken, takımların yayın gelirleri belli oldu.

Süper Lig'de takımlar ne kadar kazandı?

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı.
Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan takım oldu.
Fenerbahçe ise 172 milyon 796 lira kazanırken, Beşiktaş kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.
100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin lirayla Trabzonspor beşinci sırada bulunuyor.

YAYIN GELİRLERİ NASIL PAYLAŞILIYOR?
Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:
% 37 Katılım Payı
% 46 Performans payı
% 11 Şampiyonlar payı
% 6 Ligde ilk 6 takım payı

DEPREM BÖLGESİNE 59 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi derinden etkileyen depremler nedeniyle bölgeye yönelik oluşturulan “Konteyner Projesi”ne destek mahiyetinde, kulüplerin yayın gelirinden kesinti yapılmasına karar verdi.
Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan 5’er milyon lira, diğer kulüplerden de (Hatayspor ve Gaziantepspor hariç) 3’er milyon liralık kesinti yapıldı.
Süper Lig’de 2022-23 sezonu sıralamasına göre kulüplerin elde ettiği yayın geliri miktarları şu şekilde;

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