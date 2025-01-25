Süper Lig’de tarihe geçen anlar! Maçın spikeri bile anlamakta zorlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de tarihe geçen anlar! Maçın spikeri bile anlamakta zorlandı

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Sivasspor-Kayserispor maçında tarihe geçen anlar yaşandı. Maçın spikeri bile o anlarda neler olduğunu anlamakta zorlandı.

Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, kendi evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Maçın 22. Dakikasında Süper Lig tarihine geçen anlar yaşandı.

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Karşı yarı alanda gole gitmeye çalışan Sivasspor, orta sahada yapılan faul sonrası serbest vuruş kazandı. Karşılaşmanın hakemi, serbest vuruşu kullanılacağı noktayı işaretlerken Kayserisporlu Bahoken, takım arkadaşı Cardoso ile tartışmaya başladı. Faul pozisyonu ile ilgili çıkan tartışmada sinirler gerilince Bahoken takım arkadaşına müdahalede bulundu.

Maçın hakemi ise takım arkadaşına tokat atan Bahoken’e kırmızı kartını çıkarttı. Hakemin kırmızı kartını çıkarttığı anlarda yayıncı kuruluş, Sivasspor’un serbest vuruş kazandığı faul pozisyonunun tekrarını gösteriyordu. Yayıncı kuruluş adına maçı anlatan spiker bile çıkan kırmızı kartın nedenini ilk anda anlayamadı. Ancak iki oyuncu arasındaki tartışmanın tekrarı ekranlara yansıyınca kırmızı kartın nedeni anlaşılabildi.

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Hakemin kararı sonrası hem Kayserisporlu oyuncular hem de teknik heyet sert tepki gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yaşanan pozisyon bir dönem Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası oyundan atılmasını akıllara getirdi.

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