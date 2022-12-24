Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçı öncesi pankart açtı

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Trabzonspor taraftarı pankart açtı.
Pankartta; "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleri yer aldı.
İşte o pankart;
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