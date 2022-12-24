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Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçı öncesi pankart açtı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:12
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Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Trabzonspor taraftarı maç öncesi pankart açtı

Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçı öncesi pankart açtı
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Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Trabzonspor taraftarı pankart açtı.

Pankartta; "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleri yer aldı.

İşte o pankart;

 

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