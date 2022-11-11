Ankara'da Trabzonspor'un 11'i belli oldu

MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Yusuf Yazıcı, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Gomez
MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Yusuf Yazıcı, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Gomez
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