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Ankara'da Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Süper Lig'de Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşıyor. İşte 11'ler...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:03
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Süper Lig'de Trabzonspor'un Ankaragücü karşısındaki 11'i belli oldu

Ankara'da Trabzonspor'un 11'i belli oldu
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MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Yusuf Yazıcı, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Gomez

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