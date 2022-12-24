Trabzonspor'un Fenerbahçe 11'i belli oldu

Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.
İşte Trabzonspor'un ilk 11'i;
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.