﻿Trabzon'da 11'ler belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan - Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil - Gbamin, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Maxi Gomez
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Muhammet
Trabzonspor: Uğurcan - Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil - Gbamin, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Maxi Gomez
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Muhammet
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