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Trabzon'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İşte maçın 11'leri...

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 19:00
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Süper Lig'de Trabzonspor'un Konyaspor 11'i belli oldu

Trabzon'da 11'ler belli oldu
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Trabzonspor: Uğurcan - Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil - Gbamin, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Muhammet

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