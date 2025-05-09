Süper Lig'de tutunamayanlar Avrupa'da finalde!

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Chelsea, Djurgarden'i oynanan iki mücadelenin ardından toplamda 5-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Real Betis, kupanın son iki sezonunda final oynayan Fiorentina'yı yine iki maç sonunda 4-3 mağlup ederek finale yükselen diğer takım olmayı başardı. Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SÜPER LİG'DE TUTUNAMADILAR KONFERANS LİGİ'NDE FİNALE ÇIKTILAR!

28 Mayıs'ta oynanacak olan Real Betis - Chelsea UEFA Konferans Ligi finalinde Süper Lig devlerinde forma giymiş iki oyuncu takımlarına kupayı kazandırmak için sahaya çıkacaklar. Bir dönem Trabzonspor forması giyen giyen Marc Bartra ile Bursaspor ve Galatasaray formalarını terleten Cedric Bakambu, Real Betis formaları giyiyorlar.