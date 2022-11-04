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Ümraniyespor'dan Süper Lig'de ilk galibiyet. Alanyaspor'u devirdi

Süper Lig'de Ümraniyespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 21:57
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Süper Lig'de Ümraniyespor Alanyaspor'u yenerek ligde ilk galibiyetini aldı

Ümraniyespor'dan Süper Lig'de ilk galibiyet. Alanyaspor'u devirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.

10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike yarattı. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada yoğun baskı kuran ev sahibi ekibin gölü geldi. Sol kanattan Del Valle'nin ortaladığı topa penaltı noktasında bekleyen Umut Nayir kafayla vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt kararı vermesi ve golü iptal etmesi üzerine pozisyon VAR'da incelendi. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.

38. dakikada ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un farkı ikiye çıkaran golü kornerden geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda havadan süzülen meşin yuvarlak, sekip kavis alarak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

56'da Wilson Eduardo Alanyaspor'un tek golünü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi: 2-1

69.dakikada Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1

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