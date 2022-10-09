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Dört gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:31
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Süper Lig'de Ümraniyespor evinde Kayserispor ile berabere kaldı.

Dört gollü maçta kazanan çıkmadı
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Süper Lig'in 9.haftasında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. 4 golün atıldığı mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ümraniyespor'un gollerini 48'de Umut Nayir ve 59'da T.Glumac atarken, Kayserispor'un gollerini 25'te Miguel Cardoso ve 64'de penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

90+2'de Ümraniyerspor'da takımının ikinci golünü kaydeden Glumac, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13 yapıp 8.sırada yer alırken, Ümraniyespor ise puanını 3'e çıkartıp 19.sırada kaldı. 

ÜMRANİYESPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Ümraniyespor çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar henüz galibiyet yüzü görmedi.

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