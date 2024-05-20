Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi
TFF 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 37. haftaya dair VAR kayıtlarını Youtube kanalından açıkladı.

VAR monitörüne gidilen 4 maç olması nedeniyle (İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Karagümrük, Kayserispor-Konyaspor) TFF sadece o maçlara dair konuşmaları açıklarken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair hiçbir kaydın açıklanmaması isyan ettirdi.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR

VAR kayıtlarının açıklanması sonrası Beşiktaş'ın, Hatayspor ile oynadığı maçın son dakikalarında kazandığı penaltıda inceleme yapılan pozisyondaki konuşmalar netlik kazandı.

İşte Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı öncesi geçen diyaloglar:
VAR hakemi Gustavo Correia: Cihan sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor.
Cihan Aydın: Gustavo, geldim.
VAR hakemi Gustavo Correia: Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?
Cihan Aydın: Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?
VAR hakemi Gustavo Correia: Doğru.

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İSTANBULSPOR-SİVASSPOR

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GAZİANTEP FK-KARAGÜMRÜK

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KAYSERİSPOR-KONYASPOR

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