Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 37. haftaya dair VAR kayıtlarını Youtube kanalından açıkladı.

VAR monitörüne gidilen 4 maç olması nedeniyle (İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Karagümrük, Kayserispor-Konyaspor) TFF sadece o maçlara dair konuşmaları açıklarken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair hiçbir kaydın açıklanmaması isyan ettirdi.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR

VAR kayıtlarının açıklanması sonrası Beşiktaş'ın, Hatayspor ile oynadığı maçın son dakikalarında kazandığı penaltıda inceleme yapılan pozisyondaki konuşmalar netlik kazandı.

İşte Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı öncesi geçen diyaloglar:

VAR hakemi Gustavo Correia: Cihan sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor.

Cihan Aydın: Gustavo, geldim.

VAR hakemi Gustavo Correia: Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

Cihan Aydın: Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR hakemi Gustavo Correia: Doğru.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR

GAZİANTEP FK-KARAGÜMRÜK

KAYSERİSPOR-KONYASPOR