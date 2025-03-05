Süper Lig’de VAR raporu ortaya çıktı: İşte en çok hakemin geldiği ülke

Trendyol Süper Lig’de bu sezon yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçtiği 20. haftadan itibaren oynanan 63 maçta 12 kezle en çok Portekizli hakemler VAR odasına girdi. Danimarkalı Jakob Kehlet ise bu süreçte en fazla görev alan hakem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı. Ligde 20 ila 26. haftalar arasında toplam 63 müsabaka oynandı. Bu karşılaşmalarda 33 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi.



EN ÇOK PORTEKİZLİ HAKEMLER GELDİ

Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 7 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı. 6 Portekizli hakem, 12 defa VAR’ın başına geçti. MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo’yu 2’şer kez Süper Lig maçlarına atadı.

Portekizlileri, 4 hakemi toplam 10 kez Riva’ya gelen Danimarka takip etti. İspanyol 5 hakem ise 9 defa VAR görevine çağrıldı.