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Avrupa'da ve Süper Lig'de lider Fenerbahçe

Süper Lig'de bu hafta lider değişti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:30
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Süper Lig'de yeni lider Fenerbahçe basketbolda da tarihi başarıya imza atıyor

Avrupa'da ve Süper Lig'de lider Fenerbahçe
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Başakşehir'i mağlup ederek maç liderliğe yükselen Fenerbahçe, Adana Demirspor'in puan kaybetmesiyle haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Sarı lacivertliler ayrıca; Avrupa Ligi'nde, Euroleague ve Basketbol Süper Lig'inde de zirvede yer alıyor.


 

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