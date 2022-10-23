Avrupa'da ve Süper Lig'de lider Fenerbahçe

Başakşehir'i mağlup ederek maç liderliğe yükselen Fenerbahçe, Adana Demirspor'in puan kaybetmesiyle haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Sarı lacivertliler ayrıca; Avrupa Ligi'nde, Euroleague ve Basketbol Süper Lig'inde de zirvede yer alıyor.



