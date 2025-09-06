Süper Lig'de yılın sürprizi! Emre Mor ezeli rakibe imza atıyor: Taraftarlar şok oldu

Geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Emre Mor için ezeli rakip devreye girdi.

EMRE MOR FENERBAHÇE'DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, geçen sezonun başında kiralık olarak Eyüpspor'a gönderilmişti. Sezonun bitimiyle eflatun-sarılılardan ayrılan Mor, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döndü. Ancak sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

EMRE MOR TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için ezeli rakip Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin bu transferde büyük mesafe kat ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Emre Mor, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1213 dakika sahada kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

