Süper Lig'de yılın sürprizi! Kerem Aktürkoğlu ezeli rakibe imza atıyor

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Süper Lig'de yılın sürprizi! Kerem Aktürkoğlu ezeli rakibe imza atıyor

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği şekillenmeye başladı. Portekiz devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyecek. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. Galatarasay'dan Benfica'ya transfer olan milli oyuncu, Portekiz macerasını noktalıyor. Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'dan da teklifler gelirken milli futbolcu yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Geride kalan sezonda Benfica'da istikrarlı bir dönem geçiren Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa kulübünü de peşine takmıştı. Bologna ve PSV ile de yakından anılan Kerem Aktürkoğlu, tercihini Süper Lig'den yana kullanıyor.

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KARARINI KISA SÜREDE VERİP İSTANBUL'A GELECEK

Milli oyuncu, yılın sürprizine hazırlanıyor. Galatasaray'da yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe harekete geçti.

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Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'den sonra Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer etmek istediği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun kapısını çalarken, oyuncunun son tercihini yakın zamanda vereceği öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edilirken, iki ezeli rakipten birisini tercih edebileceği kaydedildi.

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