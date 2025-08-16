Süper Lig'de yılın sürprizini duyurdular! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçelilere büyük şok

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazıranıyor. Sarı-lacivertlilerin 8.5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer ettiği Çağlar Söyüncü, Süper Lig tarihine geçecek bir transfere imza atabilir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA SICAK

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Milli stoper, ilk 11'de düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda top koşturmak istiyor.

Bir süre önce Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen Çağlar Söyüncü için bomba gibi bir gelişme yaşandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN TRABZONSPOR SESLERİ

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Çağlar Söyüncü'nün menajerler aracılığıyla bordo-mavililere önerildiği ve Karadeniz ekibinin de Çağlar için Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği ileri sürüldü.

Haberde, Arseniy Batagov'un yanına transfer daha yapmak isteyen Trabzonspor'un, Çağlar Söyüncü'yü kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katabileceği ifade edildi.

