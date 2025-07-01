Süper Lig'de yılın transferi Ferdi Kadıoğlu! Ezeli rakibe imza...

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Süper Lig'de yılın transferi Ferdi Kadıoğlu! Ezeli rakibe imza...

İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir. Milli oyuncunun, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulurken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin de Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan Ferdi Kadıoğlu için transferde hareketli günler yaşanıyor. Ada'da geleceği tartışılan milli oyuncunun adı eski kulübü Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.

FERDİ KADIOĞLU SÜPER LİG DEVİ FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

2024'ün yazında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservisle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında iyi bir başlangıç yapsa da sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kalmıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Yıldız sol bek oyuncusu için eski takımı Fenerbahçe harekete geçti.

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GALATASARAY DEVREYE GİRDİ VE...

Haberin ayrıntılarında, Fenerbahçe'nin ardından Ferdi Kadıoğlu için ezeli rakip Galatasaray da devreye girdi. Cimbom'un bu transferde sarı-lacivertlilerin önüne geçebilecek bir teklifte bulunacağı ve deneyimli oyuncu ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

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