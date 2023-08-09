Süper Lig'de yıllarca oynadı. Şimdi Derincespor'a transfer oldu

Yıllarca Süper Lig’de Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa'da forma giyen kaleci Eray Birniçan'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'de yıllarca oynadı. Şimdi Derincespor'a transfer oldu

Editör: Fatma Demirkaya

TFF 2. Lig’de yer alan Derincespor geçen yıl 2.Lig takımlarından Kastamonuspor’un kalesini koruyor 33 yaşındaki Eray Birniçan'ı reklerine bağladı.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYDİ

Futbola Kartal Belediyespor’da başlayan 1988 doğumlu tecrübeli kaleci Konyaspor, Samsunspor, Rizespor, Kasımpaşaspor, Gaziantep ve Alanyaspor'da uzun yıllar forma giydi.

Tecrübeli oyuncu geçen yılda Kocaelispor’un rakiplerinden Kastamonuspor’un kalecisini korudu.

BAŞKAN UMUTLU

Kulüp Başkan Erdinç Şehit , “Eray gibi birçok Süper Lig takımında forma giymiş bir kaleciyi takımımıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kendisi yıllarca Süper Lig’de Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa gibi takımların formasını giydi.

Kariyerinin tamamı neredeyse üst liglerde geçti. Kendisi bilgi birikim ve tecrübesi ile takımımıza çok faydalı olacaktır. Aramıza hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

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