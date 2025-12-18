Sezon başında Fransa’nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a katılan Christ Oulai, bordo-mavili formayla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCU

Transfermarkt tarafından yapılan son güncellemede, Oulai Süper Lig’de piyasa değeri en fazla artan futbolcu olarak öne çıktı. Fildişi Sahilli oyuncunun değeri yüzde 100 artış göstererek 4 milyon eurodan 8 milyon euroya yükseldi. Genç oyuncunun piyasa değerindeki bu artış, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZI PARLADI

Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol, 3 asistle oynayarak 5 gole doğrudan katkı sağlayan Oulai, orta sahadaki dinamizmi, genç yaşına rağmen oyun bilgisi ve top tekniğiyle göz doldurdu.

AFRİKA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Fatih Tekke'nin tedrisatından geçerek ilk kez Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan davet alan 19 yaşındaki genç yıldız aynı zamanda Afrika Uluslar Kupası aday kadrosuna da çağrıldı.